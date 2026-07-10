В Уэльсе местный житель нашел клад с корабля, затонувшего в XVI веке

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Клад золота с корабля, затонувшего в XVI веке, нашли в Уэльсе. Драгоценности обнаружил местный житель, передает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Star.

69-летний Питер Хьюз на протяжении более 20 лет искал сокровища на пляже с металлоискателем. В ходе очередных поисков он наткнулся на сотни золотых монет и артефактов с затонувшего в 1583 году торгового корабля Ann Francis. Причем обнаружить их удалось благодаря сильным штормам, которые смыли песок.

По словам мужчины, когда он поднял первую монету, он был поражен изображением святого с кораблем и гербом Португалии. Он отметил, что посетил этот пляж более тысячи раз и провел там тысячи часов. Большинство попыток оказывались безуспешными, но он не терял надежды.

В числе найденных предметов оказались редкие золотые монеты времен Фердинанда и Изабеллы Испанских, боцманский свисток и кодовый замок от сундука, секретное слово от которого до сих пор не расшифровано. По предварительным оценкам, найдена лишь четверть сокровищ, которые находились на борту корабля.

Хьюз передал находки в музей, заявив, что они являются частью наследия Уэльса. Место поисков было объявлено охраняемой зоной с запретом на дальнейшие раскопки. Представители музея подчеркнули, что артефакты не только впечатляют своей ценностью, но и имеют богатую историческую значимость.

Ранее в центральной части Египта археологи обнаружили руины древнего храма и голову статуи Афродиты. Более того, они нашли каменный блок с именем фараона Сенусерта III и картуш с именем божества Осириса-Нарефа. Благодаря находкам можно узнать о религиозной и культурной значимости Гераклеополя в древнеегипетский, греческий и римский периоды.