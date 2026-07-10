Пассажира самолета засосало в разбитый иллюминатор по пути в Германию

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На борту Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, который летел из Греции в Германию, произошло ЧП. Мужчину по плечи засосало в разбитый иллюминатор самолета, сообщило издание Bild.

Инцидент произошел утром 10 июля на рейсе Салоники – Мемминген. Когда самолет уже взлетел и находился на высоте примерно 6 тысяч метров, раздался громкий хлопок.

"Окно разбилось. Затем сработали кислородные маски", – поделился очевидец.

Голову 61-летнего пассажира затянуло в иллюминатор. Супруга держала его за ноги до тех пор, пока ему не помогли.

Пилоты доложили об экстренной ситуации, Boeing 737-800 пришлось развернуть в небе над Северной Македонией. Воздушное судно село в аэропорту отправления спустя час после взлета.

Пострадавшего доставили в больницу. Авиакомпания предоставила другой борт, на котором пассажиры долетели до пункта назначения. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее тело мужчины обнаружили в шасси самолета, выполнявшего рейс из марокканского Танжера в Лондон. Предполагалось, что таким образом неизвестный пытался незаконно проникнуть в Великобританию.