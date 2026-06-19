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19 июня, 18:10

Происшествия

Тело неизвестного мужчины обнаружено в шасси самолета в Лондоне

Фото: Getty Images/Thierry Monasse

Тело неизвестного мужчины найдено в шасси пассажирского самолета, следовавшего из марокканского Танжера в лондонский аэропорт Гатвик. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел 16 июня после прибытия самолета Airbus A320 компании Air Arabia Maroc в Гатвик. Правоохранители уже начали проверку, материалы расследования передадут коронеру.

Погибший предположительно пытался нелегально попасть в Британию, поэтому спрятался в отсеке шасси перед вылетом из Танжера. СМИ напомнило, что это уже не первый подобный случай в Великобритании.

Ранее один из пассажиров умер на борту самолета рейса Саратов – Москва. Мужчина почувствовал себя плохо, поэтому командир воздушного судна был вынужден передать сведения об инциденте. Врачи скорой помощи, которые были вызваны на борт, пытались реанимировать пассажира, но он скончался.

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