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04 августа, 22:02

Политика

УВКПЧ ООН призвало оградить мирных граждан от опасности после атаки под Геленджиком

Фото: legion-media.com/Petr Kovalenkov

Все стороны украинского конфликта должны делать все, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан. Об этом РИА Новости сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) после атаки по Архипо-Осиповке под Геленджиком.

"Все стороны конфликта обязаны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы оградить от опасности мирных жителей и гражданские объекты", – сказала официальный представитель управления Марта Уртадо, отвечая на просьбу прокомментировать удары Вооруженных сил Украины.

Она указала, что удар БПЛА по Архипо-Осиповке и атака на Подмосковье "свидетельствуют об общей эскалации, ведущей к росту числа пострадавших среди гражданского населения".

Фрагменты БПЛА упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. В больницы доставили 21 человека, большая часть пострадавших получила минно-взрывные травмы. Всего в результате случившегося пострадали 58 человек, в том числе 12 детей.

Атака на Московскую область была совершена 4 августа. В результате 5 человек погибли, еще 10 получили травмы.

При атаке БПЛА в Геленджике погибли трое детей

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