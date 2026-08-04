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04 августа, 21:34

В мире

Финляндия разрешила эксплуатацию первого в мире подземного хранилища ядерных отходов

Фото: 123RF.com/stepanpopov

Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии выдало разрешение на эксплуатацию первого в мире подземного хранилища отработанного ядерного топлива, рассчитанного на 100 тысяч лет. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Хранилище находится в скальной породе на глубине 400–450 метров. Отработанные топливные сборки будут помещаться в специальные капсулы. Ожидается, что заполнение займет около 100 лет, после чего вход закроют.

Объект можно будет начать заполнять после получения разрешения от министерства труда и экономического развития страны.

Ранее стало известно, что Финляндия первой в Евросоюзе начала добычу урана. Финская горнодобывающая и химическая компания Terrafame получила соответствующее разрешение от Управления радиационной и ядерной безопасности страны. Планируется производить порядка 200 тонн урана в год.

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