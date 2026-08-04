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04 августа, 21:14

В мире

Мясной ресторан во Флориде стал предлагать гостям ужин голышом

Фото: 123RF.com/ciuboniel

Стейкхаус Class Soiree Steakhouse в городе Голливуде в американском штате Флорида начал проводить ежемесячные ужины без одежды, чтобы привлечь больше посетителей. Об этом сообщает местный телеканал Local 10 News.

Каждый первый понедельник месяца гости ресторана могут поужинать полностью обнаженными. Концепцию придумал шеф-повар и владелец заведения Мурад Али. По его словам, идея родилась из желания создать ажиотаж и привлечь новых клиентов, а на такие мероприятия есть реальный спрос.

Он уточнил, что персонал ресторана обучен и относится к гостям с уважением. Чтобы посетители чувствовали себя комфортнее, на входе их встречает девушка в обнаженном виде. Билет для мужчин стоит 250 долларов, для женщин – 150 долларов, для пар – 300 долларов.

При этом власти Голливуда подтвердили законность такого формата. Представитель администрации Джоанн Хасси пояснила телеканалу, что мероприятие не нарушает законы, поскольку обслуживающий персонал ресторана остается одетым.

Ранее в Великобритании учителю математики Эндрю Пикоку запретили работать в школах после того, как увидели его на уличной прогулке голышом. По данным СМИ, мужчину заметили посетители паба, когда тот был полностью без одежды.

Сам Пикок объяснил, что является нудистом и обычно занимается этим в сельской местности, однако в тот раз он выбрал тихое место на окраине города и якобы не планировал появляться в поле зрения жителей.

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