03:33Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО ликвидировали еще 2 вражеских БПЛА, летевших на Москву в ночь на среду, 5 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.
Глава города уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
До этого Собянин сообщил об уничтожении восьми украинских дронов, следовавших в сторону столицы. На местах падения обломков также работали специалисты экстренных служб.
На фоне сообщений об атаке БПЛА столичные аэропорты перешли на особый режим работы. Прием и отправка рейсов осуществляются только по согласованию с соответствующими органами.