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03:33

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще 2 вражеских БПЛА, летевших на Москву в ночь на среду, 5 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Глава города уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

До этого Собянин сообщил об уничтожении восьми украинских дронов, следовавших в сторону столицы. На местах падения обломков также работали специалисты экстренных служб.

На фоне сообщений об атаке БПЛА столичные аэропорты перешли на особый режим работы. Прием и отправка рейсов осуществляются только по согласованию с соответствующими органами.

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