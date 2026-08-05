05 августа, 07:21Шоу-бизнес
Экс-продюсер Газманова признался в махинациях с произведениями артиста
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Экс-продюсер Олега Газманова Филипп Росса полностью признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Также отмечается, что фигурант раскаялся в содеянном и уже выплатил значительную часть причиненного ущерба.
Дело в отношении бывшего продюсера возбудили 5 марта 2026 года. Его подозревают в мошенническом хищении средств в особо крупном размере, а также в систематической передаче неким лицам композиций Газманова и прав на их использование в кино.
В связи с этим артисту был нанесен моральный вред и значительный материальный ущерб. В суде Росса заявлял, что никаких следственных действий с ним не проводилось.
Кроме того, он отметил, что практически ничего не слышит на одно ухо и ранее перенес заболевание легких.