Экс-продюсер Газманова признался в махинациях с произведениями артиста

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Экс-продюсер Олега Газманова Филипп Росса полностью признал вину по делу о мошенничестве и нарушении авторских прав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также отмечается, что фигурант раскаялся в содеянном и уже выплатил значительную часть причиненного ущерба.

Дело в отношении бывшего продюсера возбудили 5 марта 2026 года. Его подозревают в мошенническом хищении средств в особо крупном размере, а также в систематической передаче неким лицам композиций Газманова и прав на их использование в кино.

В связи с этим артисту был нанесен моральный вред и значительный материальный ущерб. В суде Росса заявлял, что никаких следственных действий с ним не проводилось.

Кроме того, он отметил, что практически ничего не слышит на одно ухо и ранее перенес заболевание легких.