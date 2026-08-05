05 августа, 07:59Политика
ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и другим целям на Украине
Фото: MAX/"Минобороны России"
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Ведомство уточнило, что в результате российские силы поразили транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области. Их использовали для хранения, доставки вооружений и грузов военного назначения, производства и распределения дронов.
Вместе с тем ВС РФ уничтожили три сухогруза южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для украинских войск.
Накануне российские военные нанесли удары по четырем сухогрузам и двум безэкипажным катерам ВСУ. Три судна были поражены в порту Николаев. Еще один сухогруз, который доставлял грузы военного назначения, уничтожен в акватории Черного моря южнее Одессы.
Немногим ранее подразделения "Южной" группировки войск провели успешную операцию на алексеево-дружковском направлении. Российским бойцам удалось ликвидировать два пункта управления беспилотниками и три наземных робототехнических комплекса (НРТК).
С начала СВО уничтожены более 600 самолетов ВСУ