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05 августа, 07:59

Политика

ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и другим целям на Украине

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам ВСУ на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что в результате российские силы поразили транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области. Их использовали для хранения, доставки вооружений и грузов военного назначения, производства и распределения дронов.

Вместе с тем ВС РФ уничтожили три сухогруза южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество для украинских войск.

Накануне российские военные нанесли удары по четырем сухогрузам и двум безэкипажным катерам ВСУ. Три судна были поражены в порту Николаев. Еще один сухогруз, который доставлял грузы военного назначения, уничтожен в акватории Черного моря южнее Одессы.

Немногим ранее подразделения "Южной" группировки войск провели успешную операцию на алексеево-дружковском направлении. Российским бойцам удалось ликвидировать два пункта управления беспилотниками и три наземных робототехнических комплекса (НРТК).

С начала СВО уничтожены более 600 самолетов ВСУ

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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