Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 15:19

Политика

ВС РФ нарастили удары по логистическим узлам Украины после 40-дневного плана Зеленского

Фото: ТАСС/POOL/JASON ALDEN

Вооруженные силы России усилили удары по логистическим узлам и объектам энергетической инфраструктуры Украины после реализации "40-дневного плана" президента страны Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, в рамках этого плана Киев сосредоточился на атаках против мирного населения. В числе таких действий депутат назвал удар по колледжу в Старобельске, атаку беспилотников на пляж под Геленджиком и подрывы общественного транспорта.

"Украина планомерно отрезается от путей оружейных поставок и рискует подойти к самой тяжелой зиме. И этот "портал в ад" для украинцев открыл Зеленский", – заявил парламентарий.

Слуцкий также заявил, что, несмотря на действия Киева, украинская армия не добилась успехов на поле боя, тогда как российские войска продолжают продвижение.

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань-4 сикер" по семи сухогрузам, доставлявшим грузы для ВСУ. Суда поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. В Минобороны подчеркнули, что регулярные удары по портам и судам снижают возможности Украины по транспортировке вооружения и военной техники.

Читайте также


политика

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика