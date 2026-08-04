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Вооруженные силы России усилили удары по логистическим узлам и объектам энергетической инфраструктуры Украины после реализации "40-дневного плана" президента страны Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам Слуцкого, в рамках этого плана Киев сосредоточился на атаках против мирного населения. В числе таких действий депутат назвал удар по колледжу в Старобельске, атаку беспилотников на пляж под Геленджиком и подрывы общественного транспорта.

"Украина планомерно отрезается от путей оружейных поставок и рискует подойти к самой тяжелой зиме. И этот "портал в ад" для украинцев открыл Зеленский", – заявил парламентарий.

Слуцкий также заявил, что, несмотря на действия Киева, украинская армия не добилась успехов на поле боя, тогда как российские войска продолжают продвижение.

Ранее российские военные нанесли удары беспилотниками "Герань-4 сикер" по семи сухогрузам, доставлявшим грузы для ВСУ. Суда поражены в порту Николаев и на переходе морем в Черноморской операционной зоне. В Минобороны подчеркнули, что регулярные удары по портам и судам снижают возможности Украины по транспортировке вооружения и военной техники.