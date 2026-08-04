Стилист Скороходова: мода устала от оверсайза и возвращается к собранным силуэтам

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Узкие джинсы снова набирают популярность в России, однако речь идет не о полном возвращении моды 2010-х, а о переосмыслении зауженных моделей в современном гардеробе. Об этом газете "Известия" рассказала стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По словам эксперта, после нескольких лет доминирующего оверсайза возникла потребность в более собранном силуэте. В настоящее время наблюдается усталость от гиперобъемов, и в моду возвращаются более подчеркнутые формы. Дополнительным фактором стало переосмысление эстетики конца 2000-х и начала 2010-х годов новым поколением. Узкие джинсы перестают восприниматься как устаревшая модель и становятся одним из вариантов современного гардероба.

При этом говорить о полном возвращении классических узких джинсов в прежнем виде пока рано, считает стилист. В данный момент популярность получают не только максимально облегающие модели, но и более универсальные варианты – slim fit, прямые джинсы и модели с легким сужением книзу.

"Экстремально обтягивающие джинсы, которые буквально повторяют форму ноги, вряд ли снова станут единственной модной нормой", – пояснила Скороходова.

В то же время сегмент покупателей узких джинсов продолжает оставаться масштабным. Многие мужчины не расстаются с этой моделью, так как считают ее универсальной и привычной. Среди молодой аудитории скинни воспринимаются через призму ретростиля. Эксперт отмечает, что узкие брюки уже не задают единственный модный вектор, а превратились в базовый элемент гардероба, легко комбинируемый с другими трендами.

Специалист предостерег от создания тотального винтажного образа. Сочетание зауженных джинсов с приталенной рубашкой, укороченной кожаной курткой и обувью на тонкой подошве может выглядеть как прямолинейная копия стиля десятилетней давности.

Чтобы сделать образ современным, скинни лучше сочетать с объемными вещами – широкими жакетами, свободными куртками, пальто прямого кроя, расслабленными рубашками или свитерами крупной вязки. В новом сезоне особенно актуальны сочетания узких джинсов с объемными бомберами, свободными пиджаками, тренчами и одеждой в стиле relaxed fit, отметила Скороходова.

В обуви эксперт рекомендовала избегать слишком узких моделей. Более современно скинни выглядят с лоферами, массивными ботинками, минималистичными кедами, классическими туфлями или босоножками. По мнению стилиста, скинни останутся в гардеробах надолго и будут восприниматься как классическая модель.

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