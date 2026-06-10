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10 июня, 18:38

Общество

Бикини со стразами из 90-х стали трендом лета 2026 года

Фото: 123RF.com/seenad

Бикини со стразами, которые были популярны в 1990-х годах, стали трендом летом 2026 года. Об этом сообщил журнал Vogue.

Как отметило издание, в 1994 году модельер Карл Лагерфельд представил коллекцию таких купальников для бренда Chanel. Они были выполнены в неоновых цветах с искусственными кристаллами.

В настоящее время бикини со стразами выпускают Gimaguas, Staud и With Jеan. Ими стали пользоваться известные люди, включая британскую певицу Дуа Липу и американскую телезвезду Кайли Дженнер.

Ранее стилист Александр Рогов назвал ободки трендом этого года. По его словам, популярными будут как роговые ободки, так и "пружинки", представленные недавно на показе Miu Miu. Эти аксессуары в 2000-х любил носить британский футболист Дэвид Бэкхэм.

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