Путин расширил перечень статей КоАП с выдворением иностранцев

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Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), за которые иностранных граждан могут выдворить из России. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Число статей КоАП, предусматривающих такое наказание, увеличилось с 22 до 45. В частности, теперь мигрантов будут выдворять за дискриминацию по полу, расе, национальности, языку и отношению к религии. Ранее за это предусматривался только штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. После вступления закона в силу для иностранных граждан наказание будет включать такой же штраф и обязательное выдворение.

Кроме того, выдворять мигрантов будут за неповиновение требованиям военнослужащих при переходе через государственную границу. Сейчас за это им грозит только штраф от 5 до 7 тысяч рублей или арест до 15 суток. Также наказание вводится за неповиновение требованиям сотрудников полиции, ФСБ, органов госохраны или войск Росгвардии. Сейчас соответствующая статья КоАП предусматривает за это только штраф или арест.

Наказание вводится и за мелкое хулиганство, нарушение правил митингов и пикетирования, организацию массового пребывания граждан, повлекшую помехи, стрельбу или употребление наркотических веществ в общественных местах, блокирование дорог. Выдворение также будет грозить за пропаганду или публичное демонстрирование запрещенной символики, возбуждение ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию ВС РФ, призывы к санкциям, воспрепятствование работе уполномоченного по правам человека, принуждение к участию или отказу от участия в забастовке, а также злоупотребление свободой массовой информации.

Отдельно в перечень включены нарушение правил деятельности иностранного агента, нарушение режима чрезвычайного и военного положения, а также контртеррористической операции, участие в деятельности нежелательных организаций, производство и распространение экстремистских материалов.

Кроме того, по многим статьям повысятся штрафы. За нарушение правил въезда или режима пребывания минимальный штраф для иностранных граждан вырастет с 2 до 4 тысяч рублей, за повторное нарушение – с 5–7 до 7–9 тысяч рублей. За незаконную трудовую деятельность штраф составит 4 тысячи рублей вместо 2. При повторном нарушении придется заплатить 7–9 тысяч рублей вместо 5–7. За нарушение правил приглашения иностранцев, представление недостоверных сведений во время миграционного учета и другие нарушения штрафы увеличиваются в среднем с 2 до 4–6 тысяч рублей.

При этом нарушители не смогут сослаться на семейное положение, срок пребывания в стране или другие обстоятельства для того, чтобы не получать наказание. Таким образом, по многим статьям суд не сможет заменить выдворение на штраф.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.

Ранее Госдума приняла закон о запрете на получение гражданства РФ или вида на жительство для иностранцев с непогашенной судимостью. Выданные ранее разрешения будут также аннулированы при совершении преступления. Теперь мигрантам необходимо будет предоставлять в МВД справку об отсутствии судимости.

