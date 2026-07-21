Госдума приняла закон о запрете проживания в РФ мигрантам с судимостью

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который исключает возможность получения гражданства РФ или вида на жительство для мигрантов, имеющих непогашенную или неснятую судимость за любые преступления. Депутаты проголосовали за законопроект на пленарном заседании палаты.

Выдача разрешительных документов будет приостановлена независимо от тяжести и места совершения преступления. Уже выданные разрешения при появлении судимости аннулируют.

Справку об отсутствии судимости или документ с информацией о совершенном преступлении необходимо будет предоставлять в МВД. Это требование коснется всех иностранцев в возрасте от 14 лет, подающих заявление на получение разрешения на временное проживание (РВП) или вида на жительство (ВНЖ).

Согласно документу, справку должны выдавать соответствующие органы государства, к которому принадлежит заявитель, не ранее чем за 3 месяца до подачи заявления.

Справку смогут не предоставлять иностранцы до 14 лет, беженцы и лица, которым было предоставлено политическое или временное убежище в России. Кроме того, это касается иностранных граждан, которые по контракту служат в Вооруженных силах РФ, а также тех, кто принимал участие в боевых действиях в их составе.

Документом установлен переходный период сроком на 2 года, в течение которого граждане Украины смогут подавать заявления без предоставления справок.

Вместе с тем парламентарии приняли поправки о выдворении иностранцев из России в случае нарушения прав, свобод и законных интересов человека. Такое же наказание мигрантам грозит за неповиновение требованиям военного во время перехода через границу.

Ранее Госдума повысила госпошлины для мигрантов. Теперь при замене вида на жительство мигрантам надо будет заплатить 6 тысяч рублей, а при выдаче дубликата разрешения на временное проживание – 5 тысяч рублей.

