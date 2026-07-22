Госдума приняла закон об ограничениях для скрывающихся за рубежом преступников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий ограничения для россиян, осужденных заочно и находящихся за границей.

Для таких лиц вводится банковский запрет – им будет закрыт доступ к приложениям и сайтам банков для проведения переводов. Также ужесточаются правила в сфере недвижимости: вместо приостановки кадастрового учета или регистрации прав заявления будут возвращать без рассмотрения.

Кроме того, документ предусматривает запрет на государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, отказ в заключении кредитных договоров и договоров займа, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Осужденным также запретят заключать сделки от своего имени и совершать иные юридически значимые действия по доверенности.

Ограничения коснутся лиц, осужденных за уголовные преступления, а также признанных виновными в административных правонарушениях против безопасности государства, уехавших за границу. В их числе – призывы к нарушению территориальной целостности страны, введению санкций против России, дискредитация Вооруженных сил РФ и нарушение законодательства об иностранных агентах.

С 1 сентября в РФ также вступит в силу закон об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Документ подписал Владимир Путин в начале июня.

В список таких правонарушений включены дискредитация российской армии, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафа правонарушения.