"Ласковый май" назван самым популярным бойз-бендом в России

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"Ласковый май" стал наиболее популярным мужским музыкальным коллективом в России среди отечественных бойз-бендов, число его упоминаний достигло 230,6 тысячи. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на музыкальный стриминговый сервис.

На втором месте по количеству упоминаний оказалась группа "Дискотека авария" (182,1 тысячи сообщений), а на третьем – "Иванушки International" (156 тысяч упоминаний). Кроме того, в десятку попали "Отпетые мошенники", "Корни" и "Руки Вверх!".

При этом среди зарубежных коллективов наибольшей популярностью среди россиян пользуется BTS (339,9 тысячи упоминаний). Вслед по списку идут Backstreet Boys, SEVENTEEN, EXO и O-Zone.

Отмечается, что в основном группой "Ласковый май" интересуются люди старше 55 лет (38,7%). Коллектив чаще всего обсуждают в соцсети "ВКонтакте" (48%).

Тем временем зарубежный бойз-бенд BTS популярен, прежде всего, среди молодых женщин в возрасте от 18 до 34 лет (37,7%). Группу в основном обсуждают в Telegram (54%) и "ВКонтакте" (23,2%).

Ранее основатель и фронтмен группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что популярность созданного им коллектива привела к полному бойкоту фразы "руки вверх" со стороны музыкантов. По его словам, это ознаменовало приход всенародной популярности.