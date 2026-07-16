Собчак заявила об отсутствии солд-аута на концерте Егора Крида в "Лужниках"

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Журналист Ксения Собчак заявила, что никакого солд-аута на концерте певца Егора Крида в "Лужниках" не было. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог Собчак.

Телеведущая посетила шоу исполнителя и поделилась впечатлениями. Она отметила, что накануне концерта организаторы внезапно убрали из продажи тысячи билетов и начали активно раздавать их школьникам и студентам – целевой аудитории исполнителя.

Также Собчак поделилась, что заметила пустые места в фан-зоне, разреженный VIP-сектор и свободные места на трибунах. По ее мнению, во второй день концерта посещаемость могла быть еще ниже из-за дождя, о чем свидетельствовали публикации в соцсетях.

Ранее концерт американского рэпера Flo Rida в Москве вызвал волну насмешек над Кридом после публикации девушки, которая посетила выступление рэпера. Она рассказала, что он всех удивил новым материалом и активно работал с залом – разбрасывал доллары, дарил цветы и танцевал с поклонниками.

В комментариях многие вспомнили о концерте Крида в Краснодаре, где певец во время выступления обиделся на фанатов из-за того, что они сидели в телефонах. Кроме того, исполнитель заявил, что лучше "соберет 300 человек", которые будут с ним "до потери пульса", чем будет собирать полный зал.