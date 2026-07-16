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16 июля, 18:15

Происшествия

Двое рабочих погибли на стройплощадке Владивостока, сорвавшись с высоты

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Двое мужчин, работавших на строительной площадке во Владивостоке, погибли. Они сорвались с высоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Приморского края.

Личности рабочих устанавливаются.

По данным местной прокуратуры, несчастный случай произошел около улицы Невельского. Прокурор Ленинского района города выехал на место ЧП.

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося. Прокуратура даст оценку соблюдению правил техники безопасности при организации и производстве высотных работ, а также исполнению требований законодательства об охране труда.

Ранее на стройке в Татарстане водитель грузовика погиб из-за сброшенной с 20-го этажа деревянной балки. Все случилось в Зеленодольске. Мужчина не был работником строительной компании, в момент происшествия он занимался вывозом грунта.

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