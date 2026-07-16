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16 июля, 16:58

Политика

Парламент Украины утвердил 16 новых министров

Фото: depositphotos/rospoint.ukr.net

Парламент Украины утвердил 16 членов нового правительства после отставки предыдущего состава кабинета министров. Об этом сообщили украинские СМИ.

На данный момент незанятыми остались должности глав министерства иностранных дел и министерства обороны.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Верховной рады. В новый состав правительства вошли: Денис Шмыгаль, назначенный министром энергетики, Татьяна Бережная – министр гуманитарной политики, Всеволод Ченцов – министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Виталий Безгин – министр по делам общин и территорий.

Также свои посты заняли Матвей Бедный – министр молодежи и спорта, Андрей Бутенко – министр образования, Иван Выговский – министр внутренних дел, Тарас Высоцкий – министр аграрной политики, Николай Калашник – министр инфраструктуры и транспорта, Виталий Ким – министр по делам ветеранов.

Кроме того, в состав вошли Александр Кравченко – министр экономики и окружающей среды, Виктор Ляшко – министр здравоохранения, Сергей Марченко – министр финансов, Денис Маслов – министр юстиции, Денис Улютин – министр социальной политики и Оксана Ферчук – министр цифровой трансформации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки в правительстве и силовых структурах. 13 июля премьер-министр Юлия Свириденко подала прошение об отставке, которое было поддержано Верховной Радой на следующий день. В соответствии с нормами украинского законодательства, отставка главы правительства повлекла за собой автоматическое сложение полномочий всем составом Кабинета министров.

16 июля Рада утвердила на этот пост главу "Нафтогаза" Сергея Корецкого. Примечательно, что у нового главы правительства нет опыта в госуправлении. В Кремле заявили, что кадровые перестановки в Киеве не имеют принципиального значения для Москвы, но Россия пока не видит быстрых перспектив для возобновления переговоров.

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