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16 июля, 16:37

Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской закрутила роман с молодым студентом

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

36-летняя дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина закрутила роман с 22-летним студентом, передает "СтарХит".

15 июля Плаксина посетила премию Fashion Summer Awards. Для посещения премии она выбрала майку, усыпанную стразами, и дизайнерскую юбку. Образ дополнил яркий макияж, который оценили поклонники. Однако на мероприятии она появилась не одна, а с новым возлюбленным.

Выяснилось, что избранника Плаксиной зовут Артем Москвин. Он недавно окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) по специальности "искусствовед". Пара сошлась на почве любви к искусству. Сама девушка много лет занимается живописью, ее работы выставляются в столичных галереях.

Пара весь вечер держалась за руки и обменивалась взглядами. При этом поклонники заметили, что девушка в последнее время преобразилась и буквально светится от счастья.

В прошлом году Плаксина состояла в отношениях с бизнесменом Никитой Плотниковым. Тогда Успенская специально не знакомилась с бойфрендом дочери, отмечая, что ее внимание нужно еще заслужить. Однако вскоре пара рассталась, поскольку, по словам знаменитости, мужчина оказывал на ее дочь негативное влияние.

Новый же возлюбленный девушки смог добиться расположения певицы. В беседе с Super Успенская назвала молодого человека достойным кандидатом и призналась, что очень полюбила его. По ее словам, Москвин – "очень умный, образованный, не по годам эрудированный человек", а свободное время пара проводит в музеях и театрах.

"Он никогда не придет в дом, чтобы не принести корзину цветов мне, Тане, а также домработнице. Вот такой он мальчик. И очень любит Таню, до безумия. Таня влюблена в него тоже", – добавила она.

Сам Москвин отказался комментировать личную жизнь. Он заявил, что предпочел бы, чтобы внимание СМИ было сосредоточено на его возлюбленной и ее творчестве.

Ранее распространялась информация о романе Плаксиной с блогером Константином Манжулой, который был ее PR-директором. Однако сам мужчина эти сообщения опроверг, уточнив, что они просто друзья.

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