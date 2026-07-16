Власти Венгрии начали расследование в отношении Сийярто из-за контактов с РФ

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Новое правительство Венгрии инициировало расследование в отношении экс-главы МИД страны Петера Сийярто из-за его контактов с Россией. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр во время пресс-конференции в Будапеште.

Представители СМИ напомнили ему, что он обвинял бывшего министра "в сговоре с русскими" и говорил о том, что нужно провести расследование, ведь речь может идти якобы о государственной измене. Мадьяр в связи с этим объявил о начале разбирательства, но не стал вдаваться в подробности.

"Как только появится что-то, чем можно будет поделиться, мы это обнародуем", – подчеркнул премьер.

Сийярто занимал пост министра иностранных дел Венгрии с 2014 года. В это время он поддерживал отношения с РФ. В частности, страны сотрудничали в сфере энергетики. Также бывший глава МИД выступал за сохранение связей с Россией.

Покидая свой пост, Сийярто заявил, что не жалеет о своих решениях по налаживанию отношений с российской стороной. Он опроверг слухи о том, что якобы вел "двойную игру".