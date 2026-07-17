Три человека погибли в результате ударов США по мостам в Иране

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Три человека погибли в результате американского авиаудара по двум мостам в иранском городе Бендер-Хемир, еще девять получили ранения. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на данные местного правительства.

Отмечается, что атака была совершена вечером в четверг, 16 июля, когда Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о запуске новой серии ударов по объектам на территории Ирана, характеризуя их как поражение иранских целей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.