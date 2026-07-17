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17 июля, 12:22

Транспорт

Крупнейшие в РФ электрозарядные комплексы открылись на трассе М-11 "Нева"

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Крупнейшие в России электрозарядные комплексы начали работу на трассе М-11 "Нева" в городском округе Солнечногорск в Подмосковье. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводятся в сообщении правительства.

Один комплекс расположен на 63-м километре трассы по направлению в Москву, второй – на 75-м километре в сторону Санкт-Петербурга. На первом установлено 13 электрозарядных станций, на втором – 14.

Высокоскоростные зарядные установки мощностью от 150 до 210 киловатт обеспечивают ускоренное восполнение энергии, тогда как устройства на 22 киловатта рассчитаны на продолжительные сеансы зарядки. В частности, станция мощностью 210 киловатт способна быстро заряжать электробусы.

Глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко подчеркнул, что открытие зарядных комплексов является важной частью стратегии развития многофункциональных зон на скоростных трассах.

Ранее сообщалось, что за год количество электрозаправок в Москве выросло более чем на 60%. В августе 2025-го электрозаправок в столице стало более 900, что на 64% больше, чем год назад. Вместе с Подмосковьем их количество превысило 1,5 тысячи. Всего число таких станций в стране выросло на 40% и превысило 6 тысяч за последние 12 месяцев.

Число электрокаров увеличилось в Москве в 150 раз с 2015 года

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