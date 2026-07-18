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В Чебоксарах автомобиль въехал в остановку, один человек погиб
Фото: телеграм-канал "УМВД России по г.Чебоксары"
Автомобиль в Чебоксарах въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате случившегося один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Чувашии в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, ДТП устроил 18-летний водитель Renault Logan. Он съехал с проезжей части и врезался в остановку.
"В результате погибла женщина, личность которой устанавливается", – сказано в сообщении.
Кроме того, пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Водитель машины признался, что уснул за рулем.
Ранее в Московском регионе произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Все случилось на 42-м километре Киевского шоссе.