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Происшествия

В Чебоксарах автомобиль въехал в остановку, один человек погиб

Фото: телеграм-канал "УМВД России по г.Чебоксары"

Автомобиль в Чебоксарах въехал в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате случившегося один человек погиб, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Чувашии в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, ДТП устроил 18-летний водитель Renault Logan. Он съехал с проезжей части и врезался в остановку.

"В результате погибла женщина, личность которой устанавливается", – сказано в сообщении.

Кроме того, пострадал мужчина. Его доставили в больницу. Водитель машины признался, что уснул за рулем.

Ранее в Московском регионе произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла. Все случилось на 42-м километре Киевского шоссе.

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