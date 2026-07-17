Автомобиль и мотоцикл столкнулись на Киевском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на 42-м километре Киевского шоссе. Ее участниками стали мотоциклист и водитель автомобиля, сообщает Дептранс столицы.

Оперативные службы города работают на месте. Все причины и обстоятельства ДТП уточняются.

Автомобилистов предупредили о затруднениях в движении в сторону области на расстоянии 7 километров. Проехать можно по двум из трех полос. Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее два человека пострадали в Москве из-за экстренного торможения электробуса. Транспортное средство подрезал водитель машины. Он резко перестроился в полосу движения электробуса.