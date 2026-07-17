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17 июля, 17:00

Общество

Сотрудники аэропорта в Германии заразились малярией после укусов комаров из самолета

Фото: 123RF.com/butus

Четыре сотрудника аэропорта Франкфурта-на-Майне заразились малярией после укусов комаров, которые попали в Германию на борту самолета. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Пострадавшие работают в службе обработки багажа. О состоянии заболевших руководство не сообщило. Представитель аэропорта подчеркнул, что риск для пассажиров и жителей окрестных территорий отсутствует.

В пресс-релизе администрации поясняется, что, несмотря на меры безопасности, отдельные насекомые могут проникать в салоны или грузовые отсеки воздушных судов. После посадки они вылетают наружу и могут укусить человека. Специалисты называют такие случаи "аэропортовой малярией".

Предыдущий подобный эпизод во Франкфурте фиксировали в 2023 году. Аналогичные случаи периодически происходят и в других европейских аэропортах.

Малярию вызывают паразиты, переносимые комарами рода Anopheles. На ранних стадиях болезнь проявляется лихорадкой, ознобом и головной болью, в тяжелых случаях – спутанностью сознания, судорогами и дыхательной недостаточностью.

Ранее сообщалось, что активность комаров в Москве может значительно увеличиться в конце июля – снижение численности насекомых в первой половине месяца оказалось временным. На сокращение численности насекомых повлияли погодные условия. При этом сейчас идет активный выплод насекомых.

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