Московский выпускник поделился опытом пересдачи ЕГЭ на 100 баллов

Фото: ТАСС/URA.RU/Эдуард Корниенко

Выпускник московской школы № 2120 Александр Большаков пересдал Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по информатике и получил 100 баллов. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Был уверен в том, что информатику можно было сдать лучше, как раз на 100. Если есть такая возможность, решил ей воспользоваться", – заявил он.

Большаков признался, что не сомневался в своих силах. Ведь он уже получил максимальный результат на экзаменах по профильной математике и физике.

По его словам, учительница помогла ему подготовиться к пересдаче. Преподаватель указывала, на что нужно обратить внимание, и присылала дополнительные материалы.

"Чтобы добиться желаемого результата, разбирал свои ошибки, которые допустил в первый раз, решал варианты экзамена, и в итоге все получилось", – добавил выпускник.

Другой молодой человек, окончивший московскую школу № 1568, Никита Обрываев, набрал 100 баллов на пересдаче ЕГЭ по физике. До этого он получил 98 баллов.

Молодой человек признался в беседе с ТАСС, что изначально хотел получить по этому предмету максимальный балл. Достигнуть цели ему помогло честолюбие. Он заявил, что был уверен в своих силах и ожидал хорошего результата.

Кроме того, Обрываев получил 100 баллов по математике. Он будет поступать в МФТИ.

"Я думаю, либо пойду именно в научную деятельность, либо останусь преподавать. Во время обучения в школе я понял, что мне нравится объяснять что-то кому-то, и по отзывам людей я понял, что это у меня очень неплохо получается", – поделился планами выпускник.

Он раскрыл свой принцип подготовки к экзамену. По его словам, нужно "учиться равномерно", а не начинать готовиться только в 10-м или 11-м классе.

При этом юноша занимался сам, у него не было репетиторов. Обрываев выразил благодарность своим учителям по физике и математике – Наталье Лезиной и Наталье Полуэктовой. Он заявил, что они помогли ему развить логическое мышление и освоить сложные темы.

В общей сложности улучшить свои результаты экзаменов в дополнительные дни основного периода ЕГЭ смогли 10 тысяч столичных школьников. 56 из них получили максимальные 100 баллов. Двое выпускников стали 300-балльниками, а еще 14 – 200-балльниками.