Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области

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Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Новосибирской области рядом с городом Карасук. Об этом сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

В районе Карасука расположен крупный железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области ТАСС сообщили, что объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

"Разрушений и пострадавших нет", – уточнили в ведомстве.

Последний раз землетрясение в Искитимском районе Новосибирской области фиксировали 16 июля. Тогда его магнитуда достигла 4 баллов. Эпицентр подземных толчков находился в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета, рядом с угольными разрезами.

В региональном главке МЧС заявляли, что сейсмособытие не ощущалось, обращений от населения не поступало.

