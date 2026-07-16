Землетрясение магнитудой 4 произошло в Новосибирской области

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Землетрясение зафиксировали в Искитимском районе Новосибирской области. Его магнитуда достигла 4 баллов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли примерно в 07:34 по местному времени (03:34 по Москве. – Прим. ред.). Эпицентр находился в районе деревни Харино Усть-Чемского сельсовета, рядом с угольными разрезами.

"Точно можно сказать, что это не взрыв, а землетрясение. Ну а насколько это связано именно с добычей полезных ископаемых – это вопрос отдельных исследований. За последние 10–15 лет в этом районе мы наблюдаем целую серию сейсмособытий", – рассказал директор геофизической службы Алексей Еманов.

По его мнению, толчки могли быть ощутимы в деревнях, расположенных вблизи эпицентра, включая Харино, так как приборы зафиксировали их именно в этом районе. Данные инструментальных наблюдений, в свою очередь, показали, что в селах Усть-Чем и Елбаши интенсивность составила 1–2 балла, а в Девкино – немногим больше 2 баллов. В деревне Харино, вероятно, ощущения были более выраженными, но это могло зависеть от местных грунтовых условий.

В то же время пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области добавила, что, согласно оперативным сведениям, сейсмособытие не ощущалось, обращений от населения не поступало.

Ранее серию из четырех землетрясений удалось зарегистрировать в Тихом океане у побережья Камчатки. Первые толчки магнитудой 4,5 произошли в 374 километрах от Петропавловска-Камчатского. Второе, самое мощное, землетрясение с магнитудой 6,0, произошло в 210 километрах до краевого центра.

Третий толчок мощностью в 5,7 балла зафиксировали в 206 километрах от города, а четвертый подземный удар магнитудой 5,0 – на расстоянии 207 километров.