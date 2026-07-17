Два бензовоза загорелись на территории промзоны в подмосковных Бронницах

Видео: MAX/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

Два бензовоза и две "Газели" загорелись на территории промзоны в подмосковных Бронницах. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Информация о пожаре в Производственном проезде поступила утром 17 июля. В результате воспламенения двух бензовозов и двух "Газелей" произошел разлив топлива. Пламя могло распространиться на соседнее административное здание и емкости с жидкостью. В связи с этим был повышен ранг пожара.

Спустя время возгорание удалось локализовать на площади 3 100 квадратных метров. Пожарные не допустили распространения огня на административное здание. Однако оказались повреждены несколько машин.

По данным МЧС России, для полной ликвидации пожара привлечено около 60 огнеборцев и 20 единиц техники. Однако ситуация осложнена сильным задымлением.

Ранее возгорание возникло в заброшенном здании, которое находится неподалеку от делового центра "Москва-Сити". Пламя вспыхнуло на объекте, расположенном на 1-м Красногвардейском проезде, дом 20А. По словам очевидцев, в небо поднялся густой дым, который был виден из разных частей района. О пострадавших не сообщалось.

