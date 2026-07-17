Новая дорога связала ТТК и Алтуфьевское шоссе в Москве

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Бутырском районе завершилось строительство улично-дорожной сети рядом с железнодорожным путепроводом. Благодаря этому соединились улицы Добролюбова и Складочная, а также появился новый маршрут от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Алтуфьевского шоссе. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект реализовали в два этапа. В 2024 году открыли движение по тоннелю, который связал улицы Складочную и Двинцев. Сейчас завершили работы над дорогой под ж/д путепроводом МЦД-2. Оба участка интегрировали в существующую сеть, что позволило создать новый маршрут от ТТК с выездом на Алтуфьевское шоссе, отметил вице-мэр.

В прошлом году РЖД завершили строительство самого путепровода. Всего по проекту создали и реконструировали более 400 метров дорог.

Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков уточнил, что в рамках проекта устроили удобные подъезды к производственным объектам, реконструировали перекрестки на пересечении улицы Добролюбова с одноименными проездом и переулком, сделали тротуары и установили светофоры.

Кроме того, там обустроили новые велосипедные дорожки от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели протяженностью свыше 480 метров. Их интегрировали в действующую велосипедную сеть Бутырского района.

Реализацию второго этапа строительства сопровождал проект "Контроль Москвы". С начала работ инспекторы Мосгосстройнадзора провели три контрольно-надзорных мероприятия. К проверкам привлекали специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.

По результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии объекта проектной документации и выдал разрешение на ввод в эксплуатацию, добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для обслуживания промышленного кластера в Краснопахорском районе построят более 5 километров дорог. В рамках работ сделают новые проезды, остановки наземного транспорта, тротуары и современное уличное освещение. Завершить строительство дорог планируется в следующем году.