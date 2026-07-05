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05 июля, 10:55

Мэр Москвы

Собянин: в Краснопахорском создадут дорожную сеть для промышленного кластера

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 5 километров дорог для обслуживания промышленного кластера появятся в Краснопахорском районе. Об этом заявил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"В рамках проекта сделают новые проезды, остановки наземного городского транспорта, тротуары, современное уличное освещение", – уточнил градоначальник.

В частности, будут организованы заезд и съезд на Варшавское шоссе, благодаря чему появится связь с ближайшими населенными пунктами ТиНАО, с Подольском, а также с четырьмя линиями рельсового каркаса.

Одновременно с этим в районе возведут локальное очистное сооружение и подводящий коллектор, водозаборный узел и закольцованную сеть водоснабжения, а также канализационно-насосную станцию и еще одно очистное сооружение.

К реализации проекта уже приступили – в настоящее время идет подготовка площадки. Завершить строительство дорог планируется в 2027 году, добавил Собянин.

Кластер по производству продуктов питания появится недалеко от села Ознобишино в рамках масштабных инвестиционных проектов. Мэр столицы пояснил, что такой статус присваивают инвесторам, которые предложили городу интересный и полезный проект. Под строительство промышленных объектов предоставляются участки в аренду за 1 рубль в год.

Общая площадь промкластера составит свыше 125 гектаров. На его территории разместятся предприятия по изготовлению готовых рационов питания, замороженных хлебобулочных изделий, консервов, рыбной продукции и другие.

Ранее сообщалось, что власти Москвы продолжают работу, направленную на реорганизацию бывших промзон. В частности, особое внимание уделяется созданию современной улично-дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ".

По словам Собянина, на месте полузаброшенной промзоны появился современный район с современными домами, удобной транспортной доступностью и множеством мест для отдыха и развлечений.

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