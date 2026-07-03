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03 июля, 09:21

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти продолжают масштабную работу, направленную на реорганизацию бывших промзон. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Например, сейчас особое внимание уделяется созданию современной улично-дорожной сети на территории бывшего завода "ЗИЛ". Градоначальник напомнил, что на месте полузаброшенной промзоны появился современный район с современными домами, удобной транспортной доступностью и множеством мест для отдыха и развлечений.

"Уже обустроили парки, облагородили прибрежные территории, возвели жилье и социальные объекты", – написал он.

В южной части территории завершено строительство свыше километра новых дорог, обеспечивающих удобный подъезд к новостройкам. Также возвели разворотный съезд с набережной Марка Шагала под мостом через затон Новинки при движении в сторону проспекта Андропова. Прилегающая территория вместе с тем была благоустроена.

Все изменения, по словам главы города, поспособствовали созданию новых внутрирайонных связей, обеспечили жителям дополнительные маршруты без объездов и сделали проезд по Даниловскому району быстрым и комфортным.

Параллельно с этим специалисты занимаются модернизацией еще одной промзоны – № 32, расположенной в столичном районе Царицыно. Сейчас там ведется строительство индустриального парка.

Его возведут в границах МКАД рядом с МСД и Кантемировской улицей, откуда можно будет легко добраться до МКАД, ТТК и остальных магистралей. Специалистам предстоит на отдельных участках возвести три здания, у каждого из которых будет отдельный проезд и своя парковка. Также в парке расположатся производства электроники и фармацевтики.

Заброшенная промзона "Октябрьское поле" в Москве превратилась в комфортный жилой район

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