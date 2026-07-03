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03 июля, 10:13

Политика

Премьер-министр Молдавии Мунтяну заявил об отставке

Фото: ТАСС/EPA/MARCIN GADOMSKI

Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему", – сказал Мунтяну.

По его словам, причиной такого решения стала невозможность следовать своим принципам и убеждениям.

В мае исполком СНГ получил от Молдавии уведомление о намерении выйти из ключевых соглашений содружества. Кишинев направил соответствующее заявление в апреле 2026 года, после чего была запущена официальная процедура выхода, которая займет около года.

Вместе с этим Евросоюз и Молдавия приступили к первому переговорному кластеру в рамках процесса вступления республики в сообщество. Для Молдавии были установлены промежуточные критерии, а также отдельные требования по главам, касающимся верховенства права.

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