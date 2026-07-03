03 июля, 10:13Политика
Премьер-министр Молдавии Мунтяну заявил об отставке
Фото: ТАСС/EPA/MARCIN GADOMSKI
Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке. Об этом он написал в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
"Сегодня я завершаю свой мандат премьер-министра. Я принял предложение стать премьером с большой ответственностью и твердой убежденностью в том, что смогу способствовать переменам к лучшему", – сказал Мунтяну.
По его словам, причиной такого решения стала невозможность следовать своим принципам и убеждениям.
В мае исполком СНГ получил от Молдавии уведомление о намерении выйти из ключевых соглашений содружества. Кишинев направил соответствующее заявление в апреле 2026 года, после чего была запущена официальная процедура выхода, которая займет около года.
Вместе с этим Евросоюз и Молдавия приступили к первому переговорному кластеру в рамках процесса вступления республики в сообщество. Для Молдавии были установлены промежуточные критерии, а также отдельные требования по главам, касающимся верховенства права.