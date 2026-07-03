03 июля, 11:23Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 10 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: MAX/"Минобороны России"
Еще два вражеских беспилотника уничтожены на подлете к Москве. Подробностями отражения атаки Сергей Собянин поделился на своей странице в МАХ.
Зафиксировать и перехватить цели удалось благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО). В свою очередь, к работе на месте падения фрагментов дронов привлечены экстренные службы.
Налеты ударных БПЛА на столичный регион продолжаются с ночи пятницы, 3 июля. Первые попытки атаки предпринимались примерно в 02:20 по местному времени. К настоящему моменту общее число сбитых летательных аппаратов достигло 10.
В связи с этим аэропорты Домодедово и Жуковский частично ограничивали свою работу. Сейчас обе авиагавани функционируют в обычном режиме.