Собянин сообщил об отражении атаки уже 10 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще два вражеских беспилотника уничтожены на подлете к Москве. Подробностями отражения атаки Сергей Собянин поделился на своей странице в МАХ.

Зафиксировать и перехватить цели удалось благодаря системе противовоздушной обороны (ПВО). В свою очередь, к работе на месте падения фрагментов дронов привлечены экстренные службы.

Налеты ударных БПЛА на столичный регион продолжаются с ночи пятницы, 3 июля. Первые попытки атаки предпринимались примерно в 02:20 по местному времени. К настоящему моменту общее число сбитых летательных аппаратов достигло 10.

В связи с этим аэропорты Домодедово и Жуковский частично ограничивали свою работу. Сейчас обе авиагавани функционируют в обычном режиме.