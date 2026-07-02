Один человек погиб в Нижегородской области при атаке БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб, еще четыре пострадали в результате атаки БПЛА на Нижегородскую область. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в мессенджере MAX.

Атака дронов на Нижегородскую область отражалась с ночи 2 июля. В результате силы ПВО ликвидировали 30 беспилотников. Никитин рассказал, что из-за падения фрагментов БПЛА один из промобъектов и несколько жилых домов оказались некритично повреждены.

Семье погибшего губернатор принес искренние соболезнования. Он пообещал предоставить им всю необходимую поддержку. В свою очередь, пострадавшим уже оказывается медпомощь. По словам Никитина, один человек госпитализирован.

"Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов, работа ПВО продолжается", – предупредил глава Нижегородской области.

В свою очередь, прокуратура региона организовала горячую линию для пострадавших в результате атаки беспилотников. В ведомстве уточнили, что она создана для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи.

Всего в ночь на 2 июля силы ПВО ликвидировали 327 украинских дронов над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, БПЛА удалось сбить над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями.

Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над территориями Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

