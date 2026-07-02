Силы ПВО РФ за ночь перехватили 327 украинских беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Силы ПВО в ночь на 2 июля нейтрализовали 327 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 1 июля до 07:00 2 июля дроны удалось сбить над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями.

Кроме того, беспилотники были перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате удара беспилотника по частному дому в селе Малакеево Белгородской области погиб мужчина. Его супруга получила травмы, ей оказали медпомощь на месте. От предложенной госпитализации женщина отказалась. После произошедшего дом загорелся. Прибывшие на место сотрудники МЧС потушили возгорание.

Кроме того, на окраине села Зенино пострадал боец подразделения "Орлан", сослуживцы доставили его со слепым осколочным ранением спины в районную больницу. После оказания помощи пострадавший продолжит лечение в стационаре.

