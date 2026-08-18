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18 августа, 14:55

Происшествия

Суд в Египте назначил штраф туристу из РФ, задержанному за нарушения исламских норм

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в египетском Шарм-эш-Шейхе оправдал российского туриста Сергея Миронова по основному перечню предъявленных ему обвинений в нарушении исламской этики, но назначил штраф в размере 16,9 тысячи рублей. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве России в Каире.

Миронов был задержан в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе. Поводом для задержания стало заявление египтянки, которая утверждала, что мужчина упал на нее в гостинице, находясь, по ее словам, в состоянии алкогольного опьянения. В посольстве сообщили, что россиянину вменили нарушение правил поведения, принятых в исламе.

"18 августа состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого нашему соотечественнику по основному перечню обвинений, выдвинутых в его адрес, вынесен оправдательный приговор и назначен штраф в размере 10 тысяч египетских фунтов (около 16,9 тысячи рублей. – Прим. ред.)", – заявили в российской дипмиссии.

Прокуратура провинции Южный Синай подала апелляцию и намерена обжаловать решение суда. Посольство России продолжит добиваться скорейшего возвращения Миронова на родину.

Ранее полиция Таиланда задержала на острове Пханган российского фитнес-инструктора Михаила по подозрению в незаконной трудовой деятельности. Он предоставлял оздоровительные услуги с использованием древнеславянских практик, но некоторые ученики остались недовольны и обратились в полицию.

После суда и оплаты штрафа в 74 доллара он находится в тюрьме на Самуи, ожидая перевода в Бангкок для депортации в Россию. В консульстве уточнили, что задержанный не обращался за помощью.

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