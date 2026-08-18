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18 августа, 15:43

Город

Теплосети проверили в 69 тыс зданий Москвы перед отопительным сезоном

Фото: foto.mos.ru

В столице завершили проверку тепловых сетей в 69 тысячах зданий, включая 33 тысячи жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков отметил, что в рамках подготовки к новому отопительному сезону гидравлические испытания прошли на более чем 8,8 тысячи километров магистральных теплосетей – это свыше 95% от запланированного объема. После профилактики подача горячей воды уже возобновлена во всех проверенных зданиях.

Испытания теплосетей – одно из ключевых направлений подготовки к зиме. Работы разбиты на 600 десятидневных этапов, в них задействованы более 3 тысяч специалистов. Завершить все мероприятия планируется до конца августа.

Отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации и повышают в них давление, чтобы оценить состояние коммуникаций. Это позволяет сотрудникам ПАО "МОЭК" заранее выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, обеспечив бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

Всего к новому отопительному сезону в Москве подготовят более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

Ранее сообщалось, что за 14 лет в ТиНАО были реконструированы и построены 12 очистных сооружений. Работы затронули, например, Минзаг, Щапово, Курилово, Рогово и другие населенные пункты. Реализация проектов позволила повысить надежность водоотведения округов и создать необходимый резерв мощностей.

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