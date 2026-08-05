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05 августа, 11:40

Город

28 канализационно-насосных станций реконструировали и построили в ТиНАО за 14 лет

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

За 14 лет на территории Троицкого и Новомосковского административных округов выполнили реконструкцию и строительство 28 канализационно-насосных станций, сообщила пресс-служба городского хозяйства Москвы.

"После присоединения к столице новых территорий организовали комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили проблемные места, после чего было принято решение о модернизации ряда объектов и возведении новых", – отметил заммэра Петр Бирюков.

Работы были проведены в деревнях Пучково, Яковлево, Власово, поселках Ватутинки, Приволье, Первомайское, Минвнешторга и других населенных пунктах. Реализация проектов позволила повысить надежность работы системы водоотведения округов и обеспечить необходимый резерв мощностей.

При реконструкции и строительстве объектов применяют отечественное оборудование и материалы. Ряд ключевых узлов и механизмов производят в столичном регионе, диспетчеризация выполняется с использованием российского программного обеспечения.

Особое внимание уделяют исключению неприятных запахов – станции оснащают современными газоочистными установками. Сейчас обновление системы водоотведения ТиНАО продолжается.

Ранее сообщалось, что на 75% завершено строительство газопровода, который соединит деревни Романцево и Красную Пахру в Троицком административном округе. Его протяженность превысит четыре километра. Работы ведут специалисты комплекса городского хозяйства с апреля 2025 года, завершить их планируют в декабре 2026-го.

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