Собянин: 60% налоговых и внебюджетных платежей идут в федеральный бюджет

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Московские власти направляют 60% налогов в федеральный бюджет и поддерживают регионы России. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

По его словам, в столице производится более 20% валового национального продукта страны. В соответствии с этим формируются и бюджетные потоки, большая часть которых идет в федеральный бюджет. При этом если их объем за последние годы вырос в 9 раз, то в московский бюджет – в 5 раз, подчеркнул Собянин.

Он отметил, что поступление из Москвы в федеральный бюджет от предприятий, организаций и граждан обеспечивает стабильность и трансферты в регионы, включая выполнение национальных проектов.

"Поэтому Москва является крупнейшим в стране донором федерального бюджета, и через структуру, через систему федерального бюджета и трансфертов поддерживает другие регионы, которым такая помощь нужна. Это естественное перераспределение доходов в рамках единой целой страны", – добавил лидер федерального списка.

Ранее Собянин рассказал, что столичные предприятия вносят значительный вклад в обеспечение технологического суверенитета страны. Он подчеркнул, что в мегаполисе развиваются самые разные направления, включая медицину и фармацевтику, а также машиностроение и электронику. Большинство технологий создаются в особой экономической зоне "Технополис "Москва", где функционируют более 240 компаний.

