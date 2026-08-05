СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на больницу в Донецке

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте после атаки украинского БПЛА на медицинское учреждение в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК назвали удар очередным чудовищным преступлением киевского режима. Там подчеркнули, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно ударили по больнице с мирными гражданами.

В ведомстве пообещали провести полное и всестороннее расследование обстоятельств случившегося, а также установить и привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

Об ударе по больнице в Донецке стало известно вечером 5 августа. ВСУ дроном атаковали медучреждение в Киевском районе города. В результате погибла женщина. Еще две пациентки пострадали.

