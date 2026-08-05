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05 августа, 23:40

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Bloomberg: Трамп планирует ввести таможенные пошлины на поликремний

Трамп планирует ввести таможенные пошлины на поликремний – СМИ

Фото: whitehouse.gov

Администрация президента США Дональда Трампа намерена уже на этой неделе ввести таможенные пошлины, а также установить минимальные ввозные цены на поликристаллический кремний – ключевой материал, используемый в производстве микросхем и солнечных панелей. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По информации агентства, о данном шаге американские власти могут официально объявить уже в четверг, 6 августа. Предполагается, что ограничительные меры будут введены с целью стимулирования внутреннего производства как самого поликремния, так и изготавливаемых из него высокотехнологичных изделий непосредственно на территории США.

В ходе обсуждений этого шага в администрации фигурировала ставка импортной пошлины в размере 15%. Кроме того, рассматривается установление нижней границы цен при ввозе не только поликристаллического кремния, но и различного оборудования, применяемого для выпуска солнечных батарей.

Ранее Трамп пригрозил Евроосюзу новыми пошлинами из-за штрафов для американских компаний. Он обвинил ЕС в дискриминации по отношению к американским высокотехнологичным компаниям, и предупредил, что нынешняя администрация Белого дома не намерена с этим мириться.

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