США установили ставку пошлины на импорт из России на уровне 12,5%

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США вводят импортную пошлину в размере 12,5% на российские товары. Это следует из предварительного уведомления офиса торгового представителя США Джеймисона Грира, которое готовится к публикации в Федеральном реестре.

Новые тарифы затрагивают 60 торговых партнеров и официально объясняются необходимостью борьбы с использованием принудительного труда.

Пошлины начнут действовать с 24 июля в 00:01 по времени Восточного побережья США (в 07:01 по московскому времени). Они заменят временные глобальные тарифы на импорт, введенные 24 февраля сроком на 150 дней.

При этом для товаров, которые к моменту вступления в силу указания уже будут находиться в пути, предусмотрена отсрочка до 28 июля.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал документы о введении дополнительных 50% пошлин на широкий перечень товаров из Канады. Отмечается, что такое решение было принято якобы в ответ на дискриминационные ограничения в отношении товаров из США.