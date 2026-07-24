Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили Ивашкино и Захаровку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Населенные пункты были взяты под контроль благодаря действиям подразделений российской группировки войск "Север". Также ведомство сообщило об освобождении Волоховского и Артельного.

Ранее Вооруженные силы России также освободили населенный пункт Белицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это удалось сделать благодаря действиям бойцов, проходящих службу в подразделениях группировки "Центр".

При этом в Днепропетровской области военные "Востока" отбили населенный пункт Вольное. После этого российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника.