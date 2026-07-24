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24 июля, 16:07

Экономика

Набиуллина назвала атаки БПЛА на логистические центры шоком предложения

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Атаки БПЛА на логистические центры в России стали шоком предложения, поэтому необходимо понять их влияние на инфляцию. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Текущий рост цен возможен под влиянием шоков предложения. Но для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции", – цитирует ее РИА Новости.

По оценке регулятора, устойчивые показатели инфляции находятся в прежнем диапазоне 4–5%.

Атаки на логоцентры Wildberries произошли в нескольких городах России. В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, оба объекта загорелись.

В ночь на 24 июля в деревне Новосаратовке Ленинградской области вспыхнул пожар в складском помещении Wildberries. Кроме того, компания RWB объявила о приостановке работы двух логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи на территории Санкт-Петербурга.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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