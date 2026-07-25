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Логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме.

Работа логистического центра Wildberries в Екатеринбурге была приостановлена утром 25 июля. Склад не пострадал – в логоцентре провели плановую эвакуацию.

Ранее ВСУ атаковали логоцентры WB в нескольких российских городах. В ночь на 18 июля дроны ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. На объектах произошел пожар.

В ночь на 24 июля также загорелся склад Wildberries в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Кроме того. была приостановлена работа логистических центров в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

