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23 июля, 17:28

Происшествия

Горячую линию для бизнеса запустили после атаки БПЛА на Wildberries в Краснодаре

Фото: 123RF.com/jd8

В Краснодаре открыли горячую линию для помощи предпринимателям, бизнес которых пострадал после атаки украинских БПЛА на логистический центр Wildberries. Об этом ТАСС сообщила глава регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Юлия Приходько.

"В результате происшествия работа склада была временно приостановлена, что стало серьезным испытанием для региональных компаний, использовавших этот логистический центр для хранения и отгрузки товаров. Сейчас важно оперативно помочь бизнесу сориентироваться в доступных инструментах поддержки", – отметила она.

Приходько уточнила, что предприниматели могут обратиться на горячую линию центра "Мой бизнес".

По ее словам, в текущей обстановке меры поддержки предоставляет региональный фонд развития бизнеса в рамках реализации нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В их число вошли гарантийные поручительства, льготные микрозаймы, юридические и финансовые консультации и другое.

Атаки на логоцентры Wildberries произошли в нескольких городах России. В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

Вторая волна атак произошла в ночь на 22 июля. Под нее попали склады в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, оба объекта загорелись.

По факту всех атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о теракте.

Wildberries начал первые выплаты пострадавшим продавцам после атаки на свои склады

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