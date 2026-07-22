Россияне создали флешмоб в поддержку малого бизнеса после атак на склады Wildberries

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Пользователи социальных сетей в России устроили флешмоб, чтобы поддержать российских бизнесменов после ударов украинских беспилотников по логистическим центрам Wildberries. Об этом сообщает ТАСС.

Участники флешмоба поделились скриншотам своих корзин в онлайн-магазине с товарами российских производителей. Они призвали подписчиков покупать продукцию брендов из РФ и делиться своими подборками с хештегами в их поддержку.

В публикациях пользователи отметили, что этот флешмоб для них – способ показать поддержку российским продавцам, для которых Wildberries является одним из ключевых каналов продаж. Авторы постов подчеркнули, что даже небольшие покупки способны помочь бизнесменам быстрее восстановить продажи после возникших логистических сложностей.

Атаки на логистические центры Wildberries произошли в нескольких городах России. В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складам компании в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области. В Электростали погиб один человек, еще 57 пострадали. Во втором городе жертвами стали 7 человек, еще 25 получили ранения.

Вторая волна атак случилась в ночь на 22 июля. Она произошла в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, оба объекта загорелись. В Краснодаре скончалась девушка, 9 человек пострадали. В результате случившегося в Невинномысске 5 человек получили ранения.

По каждому из эпизодов Следственный комитет завел уголовные дела о теракте. Расследование продолжается.