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22 июля, 15:05

Происшествия

Власти помогут Wildberries скорректировать логистику после атаки на склад в Краснодаре

Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец

Логистическому комплексу Wildberries, который подвергся атаке беспилотников в Краснодаре, окажут помощь. Соответствующее поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили в оперативном штабе региона.

В частности, глава региона поручил своим заместителям связаться с собственниками складского комплекса. Жители не должны ощутить сбоев в доставке продукции компании, подчеркнули в оперштабе.

На данный момент в загоревшемся комплексе ведется проливка конструкций. К работам привлечены 125 человек и 39 единиц техники, рассказал начальник Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

Вместе с тем на месте работают 2 пожарных поезда и вертолет Ми-8. Угрозы распространения огня нет.

Повреждения в результате атаки получили и домовладения. Их число увеличилось до 16, отметили в оперштабе. Речь идет о 10 частных и 6 многоквартирных домах. Специалисты продолжают оценивать нанесенный ущерб.

Об обстреле складских комплексов в Краснодаре и Невинномысске стало известно в ночь на 22 июля. Оба объекта загорелись.

В Невинномысске в результате атаки пострадали 5 человек, а в Краснодаре – 10. Позднее девушка, получившая ранения на втором складе, умерла в больнице.

Комментируя случившееся, основательница Wildberries Татьяна Ким подчеркнула, что профильные службы уже приступили к устранению последствий ударов. Позднее было объявлено, что работа поврежденных складов приостановлена. Следователи возбудили уголовное дело о теракте. Проводятся следственные мероприятия.

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